

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In occasione delle celebrazioni del 9° centenario della traslazione da Costantinopoli delle reliquie di Sant’Agata, a Catania è stato indetto un Giubileo Agatino che è iniziato l’11 gennaio e si concluderà il 18 agosto.

Il 5 febbraio, giorno della memoria liturgica di Sant’Agata, Patrona di Catania e simbolo di coraggio e di fede, l’Arcivescovo Metropolita Mons. Luigi Renna ha benedetto la Lanterna di Sant’Agata che poi verrà accesa a Modena, dove la devozione Agatina è molto viva grazie alla presenza di comunità Catanesi. Da Catania la Lanterna ha iniziato il suo cammino itinerante per l’Italia.

La sera di sabato 7 febbraio la Lanterna è arrivata a Carpi, prima tappa del percorso nazionale. Ha attraversato il centro cittadino passando davanti alla Cattedrale, arrivando poi alla chiesa della Santissima Trinità della Parrocchia di Cibeno (Carpi) che ha come patrona proprio Sant’Agata.

Domenica 8 febbraio la Lanterna ha fatto tappa presso la Parrocchia di Sant’Agata a Sorbara, mentre sabato 14 febbraio, al pomeriggio, arriverà a Maranello con ritrovo nel piazzale della Chiesa di San Biagio alle ore 15.30. Dopo un momento di preghiera celebrato dal Parroco Don Marco Bonfatti, i bambini e gli atleti della Società Sportiva Karate-Judo Maranello assieme al gruppo scout di Maranello, porteranno la Lanterna per le vie cittadine facendo sosta davanti al Municipio per un saluto del Sindaco Luigi Zironi e dell’assessore allo Sport Juri Fontana. La Lanterna proseguirà il suo percorso fino alla palestra Stradi per momenti di attività ludico sportiva.

Domenica 15 febbraio la Lanterna arriverà a Modena dove partirà una staffetta dalla sede provinciale USacli e ACLI che la condurrà in Cattedrale percorrendo le vie del centro. La Lanterna avrà come tedofori l’atleta Paralimpiade Rita Cuccuru, assieme all’ex campione pallavolista italiano Andrea Sartoretti, direttore generale Modena Volley. Al termine della Santa Messa delle ore 12.15 l’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci benedirà la Lanterna. Nel pomeriggio al Tempio è in programma uno spettacolo musicale e un momento di festa organizzato dall’USacli e ACLI provinciali.

Successivamente la Lanterna proseguirà il suo pellegrinaggio attraversando le città di Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, per poi andare in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia fino a tornare a Catania il 17 agosto, al culmine del Giubileo Agatino con la rievocazione storica del ritorno delle reliquie della Santa.