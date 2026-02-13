

Domenica 15 febbraio 2026, partire dalle ore 14.00 in piazza Falcone Borsellino si festeggia la III edizione del “Carnevale a Spezzano”, promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi in collaborazione con l’associazione Fiera di san Rocco e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Il pomeriggio sarà animato da spettacoli e intrattenimento per bambini e famiglie, con la tradizionale sfilata in maschera e la premiazione del miglior travestimento alle ore 17. Non mancheranno stand con pop corn, zucchero filato, crepes e servizio bar.

Mentre in centro a Fiorano, presso il Centro di via Vittorio Veneto, alle 17, è in programma un nuovo appuntamento con la rassegna “10 Comandamenti – Decalogus”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio spirituale e simbolico della tradizione cristiana.

La riflessione partirà dal quarto comandamento: “Onora tuo padre e tua madre”, le voci narranti saranno di Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi guideranno l’ascoltatore attraverso testi e suggestioni, capaci di stimolare una riflessione. L’accompagnamento musicale sarà curato dai Maestri Gen Llukaci al violino e Carla They all’arpa.