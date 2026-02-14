

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un cittadino di 42 anni, residente in Spagna, è stato arrestato perché trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di kg 1, nascosto all’interno di un vano appositamente ricavato nel cruscotto della sua auto.

È accaduto martedì pomeriggio nel corso della continua attività di controllo e vigilanza della Polizia Stradale di Bologna lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

In tale ambito, presso il casello autostradale di Sasso Marconi Nord, i poliziotti della Sottosezione di Bologna Sud hanno sottoposto a controllo un’autovettura, il cui conducente 42enne ha esibito una patente di guida inglese che, tuttavia, non aveva le caratteristiche di sicurezza previste per quel tipo di documento. Per approfondire i controlli, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Sottosezione: il suo nervosismo ha insospettito i poliziotti, che quindi hanno deciso di esaminare a fondo anche il veicolo.

Il loro intuito ha fatto centro: passando palmo a palmo l’abitacolo è stato individuato un vano segreto appositamente ricavato nel cruscotto dal lato del passeggero, accessibile solo utilizzando particolari interruttori nascosti. Al suo interno era occultato un panetto di stupefacente, rivelatosi essere cocaina grazie agli esami di laboratorio della Polizia Scientifica. La sostanza, sottoposta a sequestro, una volta smistata nelle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 85.000 euro.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato arrestato e subito associato presso la Casa Circondariale di Bologna. Si precisa infine che quella fin ora formulata è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.