Progressiva attenuazione della nuvolosità a partire da ovest, con residue precipitazioni sul riminese. Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque durante il pomeriggio, ma con nuova tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della sera/notte.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione le minime con valori tra i 5/7 gradi sulle pianure centro-occidentali, tra i 7/9 sulla pianura centro-orientale e la costa; massime senza variazioni di rilievo sulla costa, in aumento nelle zone di pianura interne con valori di 11/13 gradi sulla costa e attorno a 14 sulle pianure. Venti inizialmente prevalentemente deboli occidentali, con tendenza a divenire meridionali sui rilievi e orientali altrove. Mare generalmente mosso.