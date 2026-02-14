

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In relazione all’episodio violento, ovvero una rissa che ha coinvolto alcuni studenti nei giorni scorsi all’uscita di scuola delle ore 13 presso l’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo, sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti dal Regolamento d’Istituto.

A partire dai primi giorni della prossima settimana sono convocati i Consigli di classe straordinari delle classi interessate, presieduti dalla Dirigente scolastica, che negli ultimi due giorni ha già svolto i dovuti colloqui e momenti di confronto con gli studenti coinvolti e con le rispettive famiglie.

E’ inoltre convocato il Consiglio di Istituto, organo deputato ad assumere i provvedimenti del caso nei confronti dei responsabili, sulla base delle risultanze emerse e nel rispetto delle norme vigenti.

L’Istituto ha garantito una risposta immediata, come previsto dal regolamento della scuola sassolese, confermando la propria attenzione alla tutela della sicurezza, del rispetto reciproco e del clima educativo all’interno della comunità scolastica.