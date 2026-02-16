

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Giovedì 19 gennaio, alle 21, al Teatro Comunale di Carpi va in scienza “Dioggene”, con Stefano Fresi. L’appuntamento, nell’ambito della rassegna L’altro Teatro, recupera lo spettacolo previsto per il 5 febbraio e annullato per indisposizione dell’artista.

In “Dioggene”, l’attore romano interpreta un triplo monologo, scritto e diretto da Giacomo Battiato, che parla tre lingue italiane diverse (il volgare toscano, la lingua corrente del 21° secolo, il romanesco),con tre atmosfere, tre toni e tre stili, unendo epica e commedia, sberleffi e crudeltà.

La rappresentazione ruota attorno al personaggio dell’attore Nemesio Rea che, nel primo quadro, interpreta “Historia de Oddi, bifolcho”, un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti tra Siena e Firenze. Nel secondo quadro, “L’attore e il buon Dio”, Nemesio è nel suo camerino, dove si sta vestendo per andare in scena. Ma non ci parla dello spettacolo, bensì della rottura violenta appena avvenuta tra lui e la moglie, tra pianti, grida e insulti. Nel terzo quadro, intitolato “Er cane de via der fosso d’a Maijana”, Nemesio vive felice in un bidone dell’immondizia: ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita, e ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare della vita e del suo senso.

Come scrive il regista, “in ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ci sono gli stessi temi che ruotano: la violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore”.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.