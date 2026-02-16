

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Questa mattina, 16 febbraio, il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, ha fatto visita a Oriele Casolari, che, domenica 15 febbraio 2026 ha compiuto 106 anni ed è la fioranese più longeva.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità di Fiorano Modenese – ha scritto il Sindaco, nella lettera consegnata alla festeggiata, insieme ad un mazzo di fiori – i più sinceri auguri per questo importante traguardo dei 106 anni.

Sono contento e onorato di festeggiare nuovamente insieme a Lei questa straordinaria meta. La Sua longevità è esempio di vita, una vita che si intreccia con un tempo costantemente scandito da momenti e ricordi da custodire. Oggi voglio augurarle ancora tempo, per amare, sorridere e ricordare, accanto all’affetto dei Suoi cari.”

Oriele Casolari è nata a Prignano sulla Secchia il 15 febbraio 1920 e abita a Fiorano Modenese dal 1941, anno in cui sposò Lorenzo Stefani, che viveva a Nirano. Insieme hanno cresciuto quattro figlie con amore e dedizione.

Ha gestito per circa vent’anni un negozio di generi alimentari, fin da quando la merce si vendeva sfusa e i conti si facevano con la matita.

E’ stata testimone dei momenti drammatici dello scorso secolo, primo fra tutti la Seconda guerra mondiale. Ha superato grandi cambiamenti e le difficoltà della vita con l’ottimismo che la contraddistingue e continua ad essere curiosa ed amante della vita, circondata dall’affetto dei suoi famigliari: figlie, nipoti e pronipoti.