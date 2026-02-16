

Giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio alle ore 21.00, il Teatro Carani di Sassuolo ospita Simone Cristicchi con lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, opera scritta insieme a Simona Orlando che indaga una delle figure più affascinanti e rivoluzionarie della storia. Dopo il successo di “Happy Next”, l’artista romano torna in scena con un progetto dedicato al “Santo di tutti”, un uomo in crisi consumato dai dubbi e un laico che ha saputo perfezionarsi nell’incontro con l’altro. La narrazione si snoda attraverso lo sguardo di Francesco e quello di Cencio, uno stracciaiolo girovago inventore di una lingua tutta sua e osservatore critico delle vicende del Santo, entrambi interpretati da Cristicchi in una prova d’attore di rara intensità.

Al centro della rappresentazione risiede il confine labile tra follia e santità, temi cardine che si intrecciano alla ricerca della perfetta letizia e all’utopia di una nuova umanità capace di vivere in armonia con il creato. Le riflessioni dell’artista si fondono con le canzoni inedite firmate dallo stesso Cristicchi insieme alla cantautrice Amara, sostenute dalle musiche e sonorizzazioni di Tony Canto e immerse nella scenografia di Giacomo Andrico. In un’epoca affamata di senso e spesso smarrita tra le promesse del progresso, la filosofia del “ricchissimo” di Assisi riemerge non come un retaggio del passato, ma come una risposta urgente e vivida alla confusione della modernità.

L’allestimento, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano con Accademia Perduta Romagna Teatri e in collaborazione con Corvino Produzioni, si avvale della regia di Simone Cristicchi con l’aiuto di Ariele Vincenti. Il disegno luci di Cesare Agoni e i costumi di Rossella Zucchi completano un racconto che celebra la bellezza e la sacralità in ogni volto, trasformando la scena in uno spazio di riflessione collettiva sulla povertà e sulla spiritualità universale.

Per assistere allo spettacolo, i biglietti sono disponibili al prezzo di 35 euro per la platea, 29 euro per la prima galleria e 20 euro per la seconda galleria. Sono previste riduzioni speciali per i giovani sotto i 29 anni e per gli spettatori sopra i 65 anni. Si ricorda che la replica di giovedì 19 febbraio è inclusa nel percorso di abbonamento, mentre la serata di venerdì 20 febbraio è programmata fuori abbonamento.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 a Sassuolo oppure online sul sito web www.teatrocarani.it. La biglietteria è aperta il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dell’evento, mentre per le proiezioni cinematografiche l’apertura è prevista 30 minuti prima della proiezione. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@teatrocarani.it o chiamare il numero 05361878833.