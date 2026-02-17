

Venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.30, presso la sala parrocchiale di via Samoggia n. 50 a Reggio Emilia, il Comitato Amianto Zero e l’Associazione Schierarsi presentano il libro di Michele Lagano “La neve del mago di Oz. INALCA: cronaca di una catastrofe ambientale e politica annunciata”.

Dialogheranno con l’autore Paola Soragni e Norberto Vaccari.

Il volume ricostruisce gli eventi successivi all’incendio dell’11 febbraio 2025 dello stabilimento INALCA di via Due Canali, che ha provocato la dispersione di amianto e di altre sostanze potenzialmente nocive sui quartieri residenziali limitrofi. Attraverso un’analisi documentale di ordinanze, verbali e atti amministrativi, l’autore propone una ricostruzione puntuale delle responsabilità e delle criticità emerse nella gestione dell’emergenza.

Il libro propone, inoltre, una riflessione sul futuro dell’area produttiva, oggetto di ipotesi di riconversione urbanistica. Il testo evidenzia come ogni prospettiva di riqualificazione debba essere preceduta da un’adeguata bonifica ambientale e da un percorso di trasparenza, necessario a ricostruire la fiducia dei cittadini e dei lavoratori coinvolti.

Il Comitato Amianto Zero nasce in seguito al rogo del 10 febbraio 2025 che ha coinvolto le aziende Inalca e Quanta–Stock And Go. Riunisce cittadini, professionisti e attivisti impegnati nella tutela della comunità dai gravi rischi per la salute legati alla presenza di amianto.

L’Associazione Schierarsi è stata fondata da Alessandro di Battista. Nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività, ed è a fianco del Comitato Amianto Zero nel pretendere dal Comune di Reggio Emilia risposte ed azioni precise alla situazione che sta vivendo il quartiere colpito dal disastro.

L’ingresso è libero.