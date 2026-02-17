

Le cittadine e i cittadini potranno recarsi alle urne per votare il Referendum costituzionale, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, presentandosi nella propria sezione elettorale con un documento di identità (vale qualsiasi documento di identificazione con fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione) e la tessera elettorale.

Qui tutte le informazioni: https://informazioni.comune.bologna.it/elezioni/referendum-22-23-marzo-2026

In vista del voto, il Comune di Bologna ha previsto aperture straordinarie di alcuni Uffici comunali di prossimità per favorire il rilascio delle tessere elettorali – anche in caso di richiesta duplicato per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi sulla tessera – dando contestualmente l’opportunità di sostituire le Carte d’Identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) con la CIE (Carta identità elettronica).

Nelle giornate e orari indicati di seguito, i servizi erogati sono esclusivamente il rilascio della tessera elettorale e la sostituzione delle carte cartacee: l’accesso è libero, senza appuntamento:

sabato dalle 8 alle 13, per le sedi di Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi 14), San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7), Savena (via Arno 26); Santo Stefano (via Santo Stefano 119)

per le sedi di (via Battindarno 123), (via Pier De’ Crescenzi 14), (piazza Spadolini 7), (via Arno 26); (via Santo Stefano 119) piazza Liber Paradisus 9 , il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

, il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 piazza Maggiore, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8 alle 13.

Candidature volontarie a ricoprire il ruolo di presidenti di seggio e scrutatori/scrutatrici

Di norma presidenti e scrutatori/scrutatrici sono nominati tra le persone iscritte ai relativi Albi previsti a livello legislativo.

Oltre a questa modalità, il Comune di Bologna ha previsto la possibilità, per chi non è iscritto/a agli Albi, di presentare candidature volontarie alle quali attingere in caso di necessità.

Poiché in questa tornata referendaria il Comune di Bologna dovrà procedere anche alla costituzione dei seggi destinati allo spoglio dei voti provenienti dall’estero (seggi Aire), la possibilità di candidarsi a ricoprire il ruolo di scrutatore/scrutatrice elettorale è estesa anche alle persone non residenti nel Comune di Bologna, ma in uno dei Comuni metropolitani.

Sono disponibili due moduli on line, il primo destinato alle persone residenti a Bologna che intendano presentare la propria candidatura a presidente o scrutatore/ice, il secondo destinato alle persone non residenti a Bologna ma in uno degli altri Comuni della città metropolitana di Bologna e che intendano presentare la propria candidatura a fare lo scrutatore/la scrutatrice dei seggi Aire.

Qui le informazioni: https://www.comune.bologna.it/informazioni/informazioni-referendum-marzo-2026