Mentre l’allegria di carri, maschere e musiche anima città e province dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo nell’organizzazione intere comunità e richiamando sempre più pubblico, la Giunta regionale ha approvato la concessione di 250mila euro di contributi per sostenere e valorizzare i Carnevali storici per l’anno 2026.
Sono 11 le domande presentate, tutte accolte e quindi finanziate; rispetto allo scorso anno, aumentano le risorse stanziate e il numero di Carnevali sostenuti: nel 2025 infatti i contributi ammontavano a 200mila euro, assegnati a 8 rassegne.
“Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno a sostegno dei Carnevali storici regionali perché ne riconosciamo il forte valore culturale, sociale, aggregativo e creativo- commenta l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni-. È molto significativo che attorno a questi eventi si mobilitino associazioni, gruppi informali, istituzioni locali, scuole che lavorano insieme durante l’anno per preparare momenti di festa collettiva, con orgoglio e senso di appartenenza alle comunità”.
La valutazione delle domande ha tenuto conto della rilevanza storica e culturale dei Carnevali combinata con lo slancio innovativo, della risonanza delle manifestazioni, della loro capacità di integrarsi con il territorio e di porsi come occasione di partecipazione attiva delle comunità locali. Tra i criteri di merito, anche il lavoro di studio e ricerca, che include la realizzazione di attività collaterali come corsi dedicati all’arte della cartapesta, alla costruzione di carri e maschere.
“Vogliamo custodirli- conclude Allegni-, valorizzarli, mantenerli vivi e vivaci, per la loro capacità di unire le generazioni e raccontare l’identità di una comunità, tramandando tradizioni, antichi saperi come la lavorazione della cartapesta, ma anche sapendo introdurre con equilibrio le nuove tecnologie come le stampanti 3D e l’intelligenza artificiale, a servizio di creazioni sempre più sorprendenti”.
I Carnevali storici dell’Emilia-Romagna
La legge regionale n.14/2022 è stata varata con finalità di tutela e valorizzazione dei numerosi Carnevali storici presenti sull’intero territorio regionale. Prevede, oltre ai bandi di finanziamento annuale, l’istituzione dell’Albo dei Carnevali storici, come strumento utile a riconoscere e sostenere gli eventi più radicati nella storia e nella cultura dei diversi territori, in grado di contribuire a definirne l’identità. Ad oggi sono iscritte all’albo 20 manifestazioni. A questo link si può consultare l’Albo con la descrizione e alcuni cenni storici dei Carnevali: https://promozioneculturale.emiliaromagnacultura.it/carnevali-storici/
I Carnevali storici destinatari dei contributi
- Carnevale storico di Casola Valsenio (RA) 7.800
- Carnevale di San Lazzaro in Borgo – Faenza (RA) 3.700
- Carnevale di Gambettola (FC) 39.900 euro
- Carnevale di Forlimpopoli-Segavecchia (FC) 18.700
- Carnevale di San Giovanni in Persiceto (BO) 24.300
- Carnevale di San Pietro in Casale (BO) 17.000
- Carnevale dei Fantaveicoli (BO) 16.200
- Carnevale di Pieve di Cento (BO) 11.200
- Carnevale vergatese (BO) 3.500
- Carnevale di Cento (FE) 100.000
- Carnevale dei bambini di Poggio Renatico (FE) 7.700
Accanto ai beneficiari consolidati, tre manifestazioni accedono per la prima volta al contributo regionale: Poggio Renatico, Vergato, San Lazzaro in Borgo.