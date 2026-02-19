

Nel pomeriggio del 14 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha soccorso un anziano, classe 1932 che, in evidente stato di ansia, ha chiamato il centralino del Commissariato di P.S. di Imola riferendo di trovarsi in una situazione di difficoltà e pericolo per la sua incolumità all’interno della sua abitazione in viale Pacinotti.

In particolare, l’anziano, con voce molto agitata, ha chiesto l’aiuto dei poliziotti che arrivati celermente sul posto hanno trovato l’anziano e sua moglie, classe 1938, in evidente stato di agitazione e con poca lucidità. Gli Agenti, dopo aver tranquillizzato i due anziani, hanno capito che l’uomo non riusciva più ad utilizzare la sedia automatica montascale installata lungo la scala condominiale a causa di un problema meccanico e per questo non riusciva più a scendere autonomamente ai piani inferiori andando in estrema difficoltà.

Gli operatori hanno rassicurato l’uomo e hanno poi proceduto alla verifica della funzionalità del montascale che presentava un’anomalia al sistema di aggancio della seduta; i poliziotti del Commissariato sono riusciti a ripristinare la funzionalità dell’attrezzo, aiutando l’anziano a riconquistare la propria autonomia. Quest’ultimo, decisamente più sereno, con voce emozionata ha ringraziato gli Agenti per averlo aiutato in un momento in cui si era sentito solo e in grande difficoltà.