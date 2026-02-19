

Con la sua nuova lectio magistralis dal titolo Miracoli, Massimo Recalcati – tra le voci più autorevoli della psicoanalisi italiana – torna al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00. Quello di Recalcati è un gradito ritorno su questo palcoscenico, già calcato lo scorso anno registrando il tutto esaurito con la conferenza-spettacolo Scene da un matrimonio.

In questo nuovo appuntamento, l’autore propone una riflessione profonda e inedita sul senso del miracolo nella cultura contemporanea. Analizzando alcuni celebri episodi del Vangelo, delinea una tesi affascinante: il miracolo non come evento magico, ma come atto trasformativo dell’umano. Un intreccio magnetico tra psicoanalisi, filosofia e spiritualità, capace di offrire una nuova prospettiva sulla potenza del desiderio.

«I miracoli di Gesù sono narrati nei Vangeli – spiega Recalcati. Alcuni appartengono al nostro immaginario collettivo: la trasformazione dell’acqua in vino a Cana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni, le resurrezioni. In gioco non è tanto il potere soprannaturale di Gesù quanto l’idea che la forza del desiderio possa rivelarsi in sé stessa miracolosa. Gesù insegna, infatti, che la vera legge non è quella che sottomette il desiderio ma quella che lo realizza pienamente».

Massimo Recalcati è uno dei più noti psicoanalisti italiani. Direttore dell’IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) e fondatore di Jonas Onlus, insegna alla IULM di Milano e collabora con «la Repubblica». Autore di fama internazionale tradotto in diverse lingue, ha pubblicato per Feltrinelli numerosi best-seller, tra cui Il complesso di Telemaco (2013), Le mani della madre (2015), Pasolini. Il fantasma dell’Origine e La luce delle stelle morte (2022).

Miracoli è una produzione e distribuzione Savà Produzioni Creative.

Ultimi biglietti disponibili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-massimo-recalcati-25-febbraio-2026/).