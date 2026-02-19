

Micro-startup digitali e piccole e medie imprese a confronto in una giornata dedicata all’innovazione e alla collaborazione. Sabato 28 febbraio il Laboratorio Aperto di Modena promuove “Indie SaaS Day Modena 2026”, un appuntamento pensato per mettere in contatto gruppi imprenditoriali e aziende del territorio, favorendo crescita, sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto potenziale e nuove opportunità di networking qualificato.

La giornata si svolge al Laboratorio Aperto di Modena, in viale Buon Pastore 43, proponendo formazione intensiva e business matching. L’evento è aperto a sviluppatori indipendenti e team – sia con un software già sviluppato sia in fase di idea – e a imprese interessate a conoscere progetti digitali innovativi. Le iscrizioni sono aperte online sulla piattaforma Eventbrite.

La mattinata, dalle 9 alle 13, è dedicata alla formazione dei fondatori e degli sviluppatori di micro-startup SaaS autofinanziate (bootstrapped). Tre interventi offrono strumenti concreti per migliorare il posizionamento dei progetti e prepararli al confronto con il mercato. Davide Muzzarelli, Web Development & Digital Marketing Expert, approfondirà l’approccio “indie” e le best practice per micro-startup autofinanziate; Riccardo Carlesso, Developer Advocate di Google Cloud, illustrerà il metodo Google per l’avvio e la crescita di una startup e il ruolo della cultura aziendale nello sviluppo dei team.

Nel pomeriggio, dopo una pausa pranzo e un’ora di lavoro autonomo per affinare le presentazioni, i partecipanti proporranno i propri pitch davanti al pubblico e alle aziende presenti. Segue il business matching: un momento di confronto diretto che non ha finalità di recruiting o investimento, ma punta a stimolare collaborazioni, sperimentazioni e possibili primi clienti.

I progetti coinvolti spaziano in diversi ambiti della trasformazione digitale: dalla semplificazione dei processi aziendali alla valorizzazione dei dati, dalla digitalizzazione dei servizi alla creazione di nuovi strumenti per professionisti e organizzazioni. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del progetto Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile del Comune di Modena, che ha tra gli obiettivi generali il sostegno alla transizione digitale, per contribuire alla creazione di comunità digitali a livello locale, aumentando le competenze di cittadini e imprese e favorendone lo sviluppo e l’ampliamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti indiesaashub.com e laboratorioapertomodena.it.