Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena e il personale della Polizia Locale hanno eseguito un mirato servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, nonché alla tutela del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale.

I controlli si sono concentrati in alcune delle aree maggiormente interessate dal fenomeno nel capoluogo, con particolare attenzione al comparto di via Emilia Est (nella zona della Fossalta) e a viale Finzi.

Durante l’attività, le pattuglie hanno proceduto al controllo e all’identificazione di 8 donne di origine straniera presenti su strada. A seguito degli accertamenti, nei confronti di tutte le persone identificate sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena (con particolare riferimento all’articolo inerente alla tutela del decoro e della sicurezza della circolazione stradale). L’importo complessivo delle sanzioni comminate nel corso della nottata ammonta a 1.280 euro.

I controlli sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative a tutela della cittadinanza e per contrastare ogni forma di illegalità e degrado.