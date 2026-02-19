

La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui individua gli spazi da destinare ai comizi elettorali, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, al fine di garantire spazi per la comunicazione politica sulla consultazione a tutte le parti coinvolte.

Gli spazi individuati sono: piazza Martiri del 7 Luglio, piazza Scapinelli, piazza Della Vittoria, piazza Prampolini, piazza San Prospero e parco Cervi. In considerazione del mercato che vi si svolge al martedì e al venerdì, le piazze Martiri del 7 luglio e Prampolini, potranno essere utilizzate in questi giorni soltanto al pomeriggio e alla sera.

Qualora il comizio preveda anche la somministrazione di cibo e bevande, viene previsto che possa svolgersi solo presso il parco Cervi.

Viene inoltre esclusa la concessione dei luoghi indicati nelle giornate o parti di giornate nelle quali siano già state prenotate per altri eventi o manifestazioni dell’Ente o di soggetti privati.

La richiesta di occupazione dello spazio per comizi elettorali deve essere fatta presso lo Sportello Attività Produttive – Ufficio Occupazioni di Spazi e Aree pubbliche che provvederà all’assegnazione degli spazi sulla base delle richieste pervenute.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail occupazionesuolopubblico@comune.re.it oppure telefonare al numero 0522/585684 al martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Maggiori info al link:

https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/attivita-produttive-e-commercio/concessioni-per-occupazione-di-suolo-pubblico-occasionale