Sabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Dadà ospiterà la commedia “Ti mando al Sud”, portata in scena dalla Nuova compagnia teatrale Nord Sud. Reduce dal successo registrato a Marano, dove lo spettacolo ha fatto segnare sold-out, la compagnia torna a Castelfranco Emilia per una nuova serata all’insegna dell’ironia e della solidarietà. L’intero incasso sarà destinato alla Protezione Civile di Castelfranco Emilia. “Ti mando al Sud” è una commedia coinvolgente che gioca, con leggerezza, sulle differenze tra Nord e Sud, trasformando stereotipi e contrasti in occasione di sorriso e riflessione.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, che detiene peraltro la delega alla Protezione civile, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il teatro, soprattutto quando nasce dal volontariato e dall’impegno gratuito, è uno strumento straordinario di coesione sociale. Invito tutta la cittadinanza a partecipare: sarà una serata di divertimento, ma anche un gesto concreto di sostegno per un gruppo, il nostro di Protezione civile, sempre presente nel sostegno quotidiano alla cittadinanza e nella gestione delle emergenze».