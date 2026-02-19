

I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una macelleria situata in provincia di Modena, nella zona della bassa pianura, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare.

Nel corso della verifica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 27 kg di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e preparati di carne, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro. La merce è risultata in parte oltre la data di validità e in parte priva delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, requisito fondamentale per garantire la corretta filiera e la sicurezza del consumatore.

A carico del titolare dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.

L’attività rientra nell’azione costante dei carabinieri del NAS volta a prevenire e contrastare comportamenti irregolari nel settore alimentare, assicurando il rispetto delle normative e la protezione della salute pubblica.