Il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore promuove il workshop “MORE Pharma-Biotech”. L’evento, giunto alla sua terza edizione ed intitolato “Tra Scuola, Università e mondo del lavoro: quali prospettive?“, si terrà venerdì 20 febbraio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’Aula U1.3 (Via Campi ,103) a Modena.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra Didattica e Innovazione e nasce nell’ambito dei progetti nazionali POT “Orientare e orientarsi tra le scienze del Farmaco” e PLS “Biologia e Biotecnologie”, finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo principale è esplorare la stretta connessione tra il percorso formativo scolastico, gli studi accademici e le concrete opportunità nel mercato del lavoro.

Il workshop, gratuito e rivolto specificamente a studenti e docenti delle Scuole Superiori, vedrà presenti oltre 100 persone che potranno dialogare direttamente con i ricercatori.

Il Programma Scientifico, adeguato agli studenti delle scuole superiori, si sviluppa in una mattinata che sarà aperta dai saluti delle autorità accademiche, tra cui la prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla Comunità Studentesca, Orientamento e Diritto allo Studio di Unimore, la prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita, e la prof.ssa Silvia Alboni, Delegata all’Orientamento del Dipartimento di Scienze della Vita. A seguire, una serie di brevi presentazioni scientifiche metterà in luce le frontiere della ricerca applicata: Farmaci e AI: La progettazione di nuove cure attraverso l’Intelligenza Artificiale e la proteomica. Biotecnologie e Sostenibilità: L’uso di tecnologie enzimatiche per la bioremediation e lo sviluppo di biosensori per la salute ambientale. Nuove Frontiere Terapeutiche: Dagli anticorpi come farmaci versatili alla nanomedicina per il drug delivery, fino alle strategie per la manipolazione del microambiente tumorale. Focus Industriale: L’intervento della dott.ssa Enrica Bovina, Chief R&D di OPOCRIN S.p.A. dedicato alla storia e al futuro dell’Eparina. A moderare gli interventi saranno le prof.sse Silvia Franchini ed Elisa Bianchi del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore.

L’evento culminerà in una Tavola Rotonda (ore 12:20) vedrà il confronto tra il mondo accademico con la prof.ssa Maria Paola Costi, il settore industriale con il dott. Filippo Forni Responsabile Ricerca, Innovazione e Sostenibilità di CONFINDUSTRIA, la dott.ssa Giulia Grisendi per UNIMORE & Eir Biotherapies ed il mondo della scuola con la prof.ssa Fiorenza Baruffaldi del Liceo Fanti di Carpi. Questo momento di dibattito mira a stimolare la curiosità dei giovani, evidenziando la continuità multidisciplinare necessaria per avere successo nel mercato del lavoro odierno.

Per Informazioni e Registrazioni all’evento: https://www.more-pharma-biotech.unimore.it/ Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a silvia.franchini@unimore.it o elisa.bianchi@unimore.it.