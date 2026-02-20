

Lo Younger Job Day è un evento promosso dall’Agenzia Regionale per il Lavoro attraverso il Centro per l’Impiego di Reggio, in collaborazione dell’Informagiovani dell’Unione Colline Matildiche.

E’ pensato per i giovani under 35 che sono alla ricerca di lavoro.

Per la prima volta, vedremo un appuntamento dedicato all’orientamento al lavoro dei giovani, sul territorio dell’Unione Colline Matildiche, che comprende i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo.

Saranno presenti per l’occasione diverse aziende della zona tra cui Nem, Gran Terre Parmareggio, Conad, Autofficine Corti Srl, Electric 80 Group, Bosch, Rexroth Oil Control Spa, Rail Srl e Credemtel.

Le imprese si presenteranno e racconteranno quali sono i profili maggiormente ricercati, ma soprattutto ci sarà un momento dedicato per poter sostenere un colloquio conoscitivo e presentare il proprio curriculum vitae.

“Tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro, abbiamo fortemente sostenuto la realizzazione di questo evento, poiché ci permette di mettere a disposizione un’esperienza di orientamento – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche giovanili Giovanni Paglia e prosegue – Sarà un’occasione per i nostri giovani per conoscere da vicino alcune delle aziende più significative del territorio, scoprire come funzionano realmente diversi contesti lavorativi, comprendere meglio le proprie attitudini, aspirazioni e talenti”.

Ci saranno i desk del Centro per l’Impiego di Reggio e dell’Informagiovani Unione Colline Matildiche “Il Posto Giusto” di Albinea per descrivere i servizi offerti.

L’appuntamento sarà per lunedì 23 febbraio, nella biblioteca Pablo Neruda di Albine di via Morandi 9, alle ore 9.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione al seguente link: https://regioneer.it/jobdayalbinea

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna Bando 2025 LR 14/08.