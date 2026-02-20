

Installare telecamere per la video sorveglianza nel cimitero urbano e in quelli frazionali e individuare una modalità di apertura e chiusura dei cimiteri frazionali che garantisca una maggiore sicurezza nelle ore notturne. Sono i primi due inviti contenuti nella mozione per la riqualificazione e la sicurezza dei cimiteri approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Carpi nella seduta di giovedì 19 febbraio. La proposta è stata presentata dal consigliere Michele De Rosa di Forza Italia e approvata dopo essere stata modificata grazie a emendamenti presentati dai gruppi Pd e Fratelli d’Italia.

Oltre all’installazione di sistemi di videosorveglianza, che, oltre a fungere da deterrente, consentirebbero un controllo maggiore dei luoghi con la possibilità di individuare i responsabili di eventuali atti criminosi, e all’adozione di modalità di apertura e chiusura dei cimiteri frazionali (oggi sempre accessibili) che possa garantire una maggiore sicurezza notturna, la mozione invita l’amministrazione a garantire un maggior decoro e pulizia sia degli spazi interni sia di quelli esterni, a raccogliere opinioni e valutazioni dei cittadini anche attraverso un’indagine interna sulla gestione del servizio, a dare risposta alle segnalazioni dei cittadini fermo restando il piano delle manutenzioni dei cimiteri e tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità definite dagli uffici tecnici. La proposta invita, inoltre, a definire le procedure per la nuova gestione entro la scadenza, a luglio, della proroga del termine di quella attuale e a eseguire in tempi rapidi le installazioni dei sistemi di videosorveglianza perimetrali e di automazione dei cancelli già autorizzati.

Intervenendo a chiusura del dibattito, la vice sindaca Mariella Lugli, ha condiviso l’unanimità di intenti dell’assemblea consiliare, affermando che “tutte le questioni sollevate e le proposte saranno riportate anche alla futura gestione del servizio” che sarà individuata in base ai nuovi criteri e modalità elaborati dall’amministrazione.