A Casa Corsini, il polo della formazione e innovazione del Comune di Fiorano Modenese, prende avvio un corso gratuito di fotografia con lo smartphone, rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni. L’iniziativa propone un percorso pratico e creativo dedicato a chi desidera affinare lo sguardo e trasformare gli scatti quotidiani in immagini capaci di raccontare emozioni, luoghi e atmosfere.

Le lezioni si terranno presso la sala civica di Casa Corsini, in via Statale, 83 a Spezzano, nelle giornate di mercoledì 25 febbraio, mercoledì 4 marzo e mercoledì 11 marzo, dalle 18 alle 19,30.

Il corso accompagna i partecipanti nell’uso consapevole della fotocamera del telefono, con attenzione a luce, inquadrature, dettagli e costruzione dell’immagine. Gli incontri sviluppano anche il tema del racconto visivo, con esercizi utili a dare continuità e stile personale alle fotografie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Cooperativa Aliante, Social Point Modena, Lumen APS e Comune di Fiorano Modenese.

Al corso, che ha un’impostazione inclusiva, partecipano anche utenti in situazione di fragilità psicologica. Gli incontri sono realizzati con la partecipazione di Onironautica ETS.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. Ogni partecipante utilizza il proprio smartphone.

Per iscrizioni e informazioni è possibile scrivere a info@casacorsini.mo.it.