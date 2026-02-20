

Lunedì 23 febbraio HERAcquaModena inizierà un importante intervento sull’acquedotto di Formigine, che s’inserisce in un ampio programma di manutenzione straordinaria per migliorare ulteriormente la disponibilità delle risorse idriche gestite dalla società del Gruppo Hera nel territorio comunale.

L’intervento, che prevede la posa di una nuova condotta e il rinnovo degli allacciamenti sottesi, interesserà la frazione di Colombaro e in particolare le vie Caduti in Guerra, Maestri del Lavoro, Taglio, Montagnani, Grizzaga e Secchia.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dureranno circa quattro mesi per un investimento stimato di 120.000 euro a carico di HERAcquaModena, saranno necessarie, in accordo con l’amministrazione comunale, modifiche alla viabilità opportunamente segnalate. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; nel caso in cui dovessero verificarsi interruzioni protratte nel tempo, gli utenti saranno puntualmente avvisati.

HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.