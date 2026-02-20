

La comunità di Palagano piange la scomparsa di Silvano Braglia, figura profondamente legata alla storia civile, culturale e umana del paese.

Ex professore di lettere alle scuole medie di Palagano, Silvano Braglia ha formato generazioni di ragazze e ragazzi, trasmettendo non solo il valore dello studio e della parola, ma anche il rispetto, il senso critico e l’amore per la propria terra. Accanto all’impegno scolastico, è stato volontario fondatore dell’AVAP di Palagano, contribuendo in modo determinante alla nascita e alla crescita di un presidio di solidarietà che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità.

Poeta dialettale appassionato, ha saputo custodire e valorizzare la lingua, la memoria e le tradizioni della montagna, promuovendo la cultura delle nostre valli con autenticità e profondità. Per molti anni è stato anche il gestore dell’unica pompa di benzina del Comune di Palagano, trasformando un servizio essenziale in un luogo di incontro, ascolto e umanità quotidiana.

Uomo dal cuore grande, generoso e sempre disponibile, Silvano Braglia ha incarnato uno stile di vita fatto di prossimità, impegno silenzioso e attenzione sincera verso gli altri.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità palaganese, nei suoi ex studenti, nel mondo del volontariato e, soprattutto, nella sua famiglia, a cui va l’abbraccio più affettuoso e riconoscente di tutto il paese.

Palagano lo saluta e lo ringrazia per l’esempio che ha saputo dare e per tutto ciò che ha costruito con passione, umiltà e amore per la propria comunità.