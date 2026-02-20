

Sabato 21 febbraio a Montecavolo è in programma il “CarnevaLove” Un pomeriggio di festa pieno di colori nel centro del paese, con carri, maschere, sfilate, merende, giochi e spettacoli. Il Carnevale – inizialmente programmato per sabato 14, giorno di San Valentino, poi posticipato per maltempo – viene realizzato grazie alla collaborazione e partecipazione della scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Silvio Castagnini”, della scuola dell’infanzia “L’albero delle farfalle”, della Proloco Matildica, del Giardino di San Giuseppe e delle Parrocchie di Montecavolo e Salvarano, con il patrocinio del Comune di Quattro Castella.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 14.45 di sabato presso la parrocchia di Montecavolo (per i bambini più piccoli, anche presso la scuola Don Silvio Castagnini). Il cortile parrocchiale sarà animato in attesa di salire sui carri e partire in corteo lungo le vie del paese. Alle 15.15 l’avvio della sfilata dei carri dalla parrocchia a piazza del Cantone, dove è in programma lo spettacolo dei giovanissimi sbandieratori e musici “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella. Sfileranno le migliori maschere per categorie. È prevista la consegna di un pensierino per tutti i bimbi e giochi in piazza. Si venderanno intrigoni e dolciumi.

Per chi volesse un’idea per il vestito, i temi dei carri sono i seguenti: Innamorati, Zootropolis, Super Mario.