L’Unione delle Terre d’Argine rafforza il proprio impegno a sostegno del trasporto sociale e scolastico con la sostituzione di due pulmini Doblò attrezzati, destinati alle associazioni che operano quotidianamente sul territorio: uno alla Croce Blu di Soliera e uno alla Croce Blu di Carpi.

I nuovi mezzi sono idonei anche al trasporto di anziani e di persone con difficoltà di deambulazione, consentendo servizi in sicurezza e maggiore comfort per gli utenti.

Un intervento che consolida un servizio essenziale per l’intera Unione, perché i trasporti non si fermano ai confini comunali ma garantiscono mobilità, accesso ai servizi e inclusione su tutto il territorio di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

Nel corso del 2025, la Croce Blu di Carpi ha effettuato complessivamente oltre 1.600 servizi, tra trasporto sociale, scolastico e casa-lavoro, percorrendo più di 40.000 chilometri a servizio dei cittadini del territorio dell’Unione. Numeri che restituiscono la dimensione quotidiana di un’attività ad alta intensità di impegno.

Sul territorio di Soliera, la Croce Blu di Soliera, con il sostegno di Auser di Soliera, garantisce ogni anno circa 20.000 chilometri di trasporti sociali e scolastici convenzionati con l’Unione delle Terre d’Argine. Si tratta dei chilometri riferiti esclusivamente al servizio svolto in convenzione: a questi si aggiungono ulteriori trasporti effettuati a tariffa e numerose altre attività di servizio, che ampliano in modo significativo il contributo complessivo delle associazioni alla comunità.

La sostituzione dei due mezzi è stata resa possibile grazie a un investimento dell’Unione delle Terre d’Argine, che ha previsto nel Piano degli investimenti del Bilancio 2025 uno stanziamento dedicato, dell’ordine di circa 100 mila euro, finalizzato al rafforzamento del sistema di trasporto sociale e scolastico a servizio dell’intero territorio unionale.

Un investimento che consente di migliorare l’affidabilità, la sicurezza e la continuità del servizio, a tutela sia degli utenti sia dei volontari che ogni giorno svolgono un ruolo insostituibile nel sistema di welfare territoriale.