Nottata movimentata per i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, con particolare impegno da parte delle Compagnie di Reggio Emilia e Castelnovo Monti nel contrasto ai furti presso istituti di credito.

Durante la notte una banda di malviventi ha colpito due differenti filiali della provincia, riuscendo in un caso a far esplodere un bancomat utilizzando la tecnica nota come “marmotta”, un congegno esplosivo introdotto nei distributori automatici.

Il primo tentativo è avvenuto pochi minuti prima delle 3:30 in Piazza Garibaldi a Quattro Castella, presso la filiale BPM. Qui, i criminali hanno tentato di manomettere la bocchetta del bancomat probabilmente per inserire l’esplosivo. Tuttavia, il rapido intervento dei Carabinieri di Quattro Castella, allertati dalla sala controllo che aveva individuato movimenti sospetti nei pressi dell‘istituto bancario, ha costretto i malviventi a fuggire, sventando il furto.

Subito dopo, intorno alle 3:45, si presume che la stessa banda si sia trasferita a Baiso, in via Toschi 18/C, dove ha preso di mira un bancomat della filiale Credem. In questo caso, i ladri sono riusciti a far esplodere lo sportello ATM, causando gravi danni sia alla struttura che all‘ingresso della banca.

Nonostante il colpo, l‘intervento immediato dei militari del NOR – Aliquota Radiomobile di Castelnovo Monti e dei colleghi delle Stazioni di Carpineti e Baiso ha permesso di recuperare circa mille euro in contanti lasciati sul posto durante la fuga dei malviventi. Al momento, l’importo totale del denaro sottratto è ancora in fase di quantificazione, con i responsabili della filiale impegnati a effettuare i rilievi necessari. Intanto, i Carabinieri reggiani hanno avviato una vasta operazione di ricerca e approfondite indagini per raccogliere elementi utili all‘identificazione dei responsabili.