Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna. Contestualmente sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi in entrata verso Bologna, mentre l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 d giovedì 26 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, km 90+400 della stessa A1; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest; sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.

Pere attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Valsamoggia e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. Di conseguenza, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona/Pescara e non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Firenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, proseguire sulla SP569 verso Bologna fino allo svincolo 6 ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio; da Milano verso Ancona/Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Idice”, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.