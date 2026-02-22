

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un aperitivo gratuito per parlare di Intelligenza Artificiale e universo, tra networking e nuove connessioni professionali. È questo lo spirito della seconda “Notte dell’Intelligenza Artificiale – AstroAI Edition”, in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 18:00 al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore, all’interno dell’Edificio Matematica (via Campi 213/B) a Modena.

L’evento serale, dedicato al dialogo tra AI e Astronomia, si rivolge a professionisti del settore, ricercatori, studenti, appassionati e curiosi interessati a esplorare le potenzialità delle tecnologie intelligenti applicate allo studio del cosmo. Non una conferenza tradizionale, ma un momento di incontro informale pensato per favorire il confronto diretto e la nascita di nuove collaborazioni.

Protagonista della serata sarà infatti il networking: un aperitivo offerto ai partecipanti farà da cornice a discussioni, scambi di idee e condivisione di esperienze in un contesto rilassato e stimolante. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ML Modena, la community modenese dedicata al Machine Learning e all’Intelligenza Artificiale, punto di riferimento locale per chi opera o desidera avvicinarsi a questi ambiti.

La “Notte dell’Intelligenza Artificiale – AstroAI Edition” conferma la volontà di creare occasioni di incontro sul territorio capaci di unire competenze scientifiche, innovazione tecnologica e divulgazione, valorizzando il dialogo tra discipline diverse ma sempre più interconnesse.

Per la sua natura informale l’evento è adatto a tutti: dagli esperti ai curiosi, dai ragazzi agli anziani. Non mancheranno durante la serata momenti di gioco e premi per i primi classificati.

L’appuntamento, che si concluderà verso le 21.30, è a partecipazione gratuita, ma è richiesta l’iscrizione qui.