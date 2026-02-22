Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di velature medio alte; al mattino e nelle ore serali e notturne visibiilità ridotta per la presenza di locali foschie sulle aree di pianura in prossimità del Po.
Temperature minime in aumento, comprese tra 3 e 6 gradi, di qualche grado superiori nei principali centri urbani; massime in locale aumento sul settore centro-occidentale, comprese tra 11 e 15 gradi. Venti deboli, di direzione variabile, con temporanei rinforzi da sud-ovest, nelle prime ore della giornata, lungo le aree di crinale. Mare quasi calmo o poco mosso.
(Arpae)