Di fronte a centinaia di persone radunate in maschera in piazza è stata la scuderia Olimpia2 ad alzare il gonfalone e a vincere l’edizione 2026 del Carnevale di Castelnovo di Sotto. “I catturati dalla rete”, questo il nome del grande carro trionfatore, ha preceduto la scuderia Montagnola con il carro “Per un pugno di coriandoli, c’era una volta il west della Montagnola” e la scuderia Club 69 Classe 96 con “Social Re-Volution”. E’ stato il Castlein a leggere la classifica stilata dalla giuria e a consegnare lo stendardo ai rappresentanti della scuderia che lo hanno proteso in cielo gridando tutta la loro gioia.

L’opera vincitrice è composta dalle figure di alcune persone che restano imbrigliate in una grande ragnatela che rappresenta il web. Davati a tutti come maschere principali ci sono due anziani in cartapesta davvero ben realizzati e con un viso molto espressivo. Inoltre il carro è decorato con colori molto vivaci.

Come al solito alla sfilata finale era presente un foltissimo pubblico composto da famiglie con bambini travestiti nei modi più svariati. Anche in quest’ultima domenica a farla da padrona sono stati i colori, alle risate e la musica, oltre al delizioso gnocco fritto sfornato dai volontari. Tutti ingredienti questi che rendono il Carnevale del Castlein uno dei più belli e partecipati della regione.

“Anche quest’anno la nostra festa più importante è stata un successo enorme – ha detto dal palco il sindaco Francesco Monica – Questo lo dobbiamo a quattro domeniche di bel tempo, ma anche e soprattutto ai tantissimi volontari che lavorano per un anno intero per far sì che tutto sia perfetto. Sono felice di aver visto in piazza e nelle strade tanti colori, sorrisi e una grande voglia di divertirsi – ha concluso il primo cittadino – In un periodo così complicato come quello che stiamo attraversando stare insieme in allegria aiuta a rendere la vita un po’ più leggera”.