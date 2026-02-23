

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A seguito di un incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte in via Pascoli a Formigine, si sono registrati gravi danni alle infrastrutture pubbliche che hanno reso necessaria l’interdizione di un tratto della pista ciclabile. Il provvedimento riguarda in particolare l’area all’altezza del civico 54, per un’estensione di circa 80 metri, al fine di garantire la sicurezza della circolazione in attesa del ripristino dei luoghi.

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti prontamente per i rilievi, hanno avviato le indagini che hanno permesso di rintracciare il responsabile in tempi brevissimi. Il veicolo coinvolto è stato infatti individuato nelle vicinanze del luogo del sinistro, consentendo così la piena identificazione del conducente.

Grazie al rapido accertamento dell’autore dell’incidente, le procedure per il risarcimento dei danni alle infrastrutture comunali saranno attivate direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del soggetto coinvolto. Questo passaggio permetterà di coprire integralmente i costi di riparazione del patrimonio pubblico senza oneri per il bilancio comunale.