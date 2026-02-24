

Prevenire per proteggere meglio. Riparte, nelle scuole d’infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo, il progetto “Occhio ai bimbi”, ampliando la platea degli alunni coinvolti: oltre alle sezioni dei cinque anni, da quest’anno lo screening gratuito della vista viene esteso anche ai bambini e alle bambine di quattro anni. Un ampliamento significativo che porterà a circa mille i piccoli potenzialmente coinvolti, rafforzando l’azione preventiva avviata con successo lo scorso anno.

La seconda edizione è stata presentata martedì 24 febbraio in Municipio alla presenza di Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative del Comune di Modena, Simona Cristoni Responsabile del Coordinamento Pedagogico Comunale, Patrizia Belloi, Responsabile del Coordinamento Pedagogico della Fondazione Cresciamo e della prof.ssa Maria Agnese Sabatini in rappresentanza dei Lions.

“L’estensione del progetto anche ai bambini di quattro anni – sottolinea l’assessora Venturelli – rappresenta un investimento ulteriore sulla prevenzione e sul benessere dei più piccoli. Anticipare l’attenzione significa aumentare le possibilità di intervenire in modo efficace su eventuali criticità, confermando il valore della collaborazione tra Amministrazione, scuole e Terzo Settore nel costruire opportunità concrete per le famiglie”.

La nuova edizione, avviata nei giorni scorsi, vede medici specialisti recarsi nelle scuole dell’infanzia comunali e della Fondazione Cresciamo, ricevuti dal personale insegnante, per effettuare gli screening gratuiti, con modalità ludiche e non invasive, al fine di permettere ai minori interessati dal problema di orientarsi verso una cura che potrà salvare la loro vista dal problema dell’ambliopia.

“Occhio ai bimbi” è promosso e organizzato dai Lions Club Modena Estense, Modena Host e Modena Romanica, grazie a un accordo triennale con il Settore Istruzione e Sport del Comune di Modena e la Fondazione Cresciamo. Il progetto si fonda sulla consapevolezza che uno screening effettuato entro i sei anni può prevenire la cronicizzazione dell’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”, importante difetto visivo spesso asintomatico che, se non diagnosticato in tempo, diventa irreversibile.

Nel primo anno di attività sono stati effettuati 434 esami gratuiti nelle 22 scuole dell’infanzia coinvolte (sezioni cinque anni), grazie alla disponibilità di medici volontari, hanno evidenziato 57 situazioni meritevoli di approfondimento, pari al 13,13 per cento degli esaminati, per le quali è stata suggerita una visita specialistica. Dati che confermano l’utilità dell’iniziativa e che, insieme all’ampliamento della platea, rafforzano l’obiettivo del progetto: promuovere una cultura della prevenzione fin dalla prima infanzia, integrando il percorso educativo con azioni concrete a tutela della salute e della qualità della vita dei bambini e delle bambine.