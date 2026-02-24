

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In vista del Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, da oggi e fino al 23 marzo sono previste alcune aperture straordinarie dell’ufficio elettorale per chiedere informazioni e ottenere il rilascio della tessera elettorale. L’ufficio risponde al telefono al numero 0522 456072 tutte le mattine da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13, e negli stessi orari in occasione delle giornate di apertura straordinaria in programma: venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle 8 alle 18, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e, infine, lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Fino al 14 marzo sarà possibile ottenere la tessera elettorale senza appuntamento rivolgendosi al servizio di emissione attivo presso gli sportelli anagrafici di piazza Casotti 1/c. L’ufficio è aperto da lunedì a sabato, dalle 8.15 alle 12.30, ad eccezione delle giornate del 25 febbraio e dell’11 marzo in cui lo sportello chiuderà alle ore 11, e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Da lunedì 16 marzo il servizio di emissione tessere elettorali sarà spostato in via Toschi 27 e sarà attivo, senza bisogno di appuntamento, tutte la mattine da lunedì 16 a giovedì 19 marzo dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Venerdì 20 e sabato 21 marzo l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18 mentre nelle giornate del referendum l’ufficio resterà aperto anche domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Per esercitare il diritto di voto è infatti necessario presentarsi al seggio di appartenenza con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Gli elettori sprovvisti di documento d’identità valido possono rivolgersi, per il rilascio della carta d’identità elettronica, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e infine lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15

Per maggiori informazioni: https://www.comune.reggioemilia.it/elezioni

Nei due mercoledì del 25 febbraio e dell’11 marzo gli sportelli dell’Anagrafe di piazza Casotti chiuderanno anticipatamente alle ore 11 per permettere lo svolgimento degli Open Day dedicati al rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE), in programma per lo stesso giorno nelle sedi di via Toschi e di via Fratelli Cervi, nel quartiere di Pieve.