In vista della nona tappa del Giro d’Italia al Corno alle Scale, il Comune di Lizzano in Belvedere promuove un appuntamento dedicato alla memoria, al giornalismo e al valore civile del racconto sportivo: “Enzo Biagi e il Giro d’Italia”.

L’incontro si terrà sabato 28 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare (Piazza Marconi 6), con ingresso libero.

Protagonista della mattinata sarà Enzo Biagi, uno dei più autorevoli giornalisti italiani del Novecento, che nei suoi esordi si avvicinò anche allo sport e seppe raccontare il ciclismo come metafora della vita e della società.

Attraverso immagini storiche del Giro del 1969 e della trasmissione “Processo alla Tappa”, con le voci di Indro Montanelli e Sergio Zavoli, l’incontro offrirà uno sguardo sul ruolo del giornalismo nel racconto delle grandi imprese sportive e nel dibattito pubblico.

Interverranno: Davide Cassani, Loris Mazzetti, Alberto Bortolotti e Alessio Castagnoli.

Non sarà solo un momento di ricordo.

Porteremo la discussione su una finestra che guarda la libertà: la libertà di raccontare, di esprimere pensiero critico, di attraversare le strade d’Italia con la forza delle idee, così come i corridori attraversano montagne e pianure.

Il Giro si avvicina, ma prima ancora della corsa viene il racconto.

Un racconto che parla di sport, cultura e democrazia.

Ingresso libero.