“Dal giorno 21 ottobre scorso (4 mesi fa), in prossimità della rotatoria a San Michele il paletto col lampeggiante visibile in foto ha subito un urto da un veicolo che lo ha abbattuto. Successivamente il palo è stato reinserito malamente senza fissaggio nella sede alla base, ma purtroppo mai ripristinato a livello elettrico.
Ho scritto ad URP ben sei email per sollecitare il suo ripristino che fino ad oggi NON c’è stato, a testimonianza della lentezza con cui troppo spesso vengono gestite le manutenzioni stradali.
Quel lampeggiante segnala un cordolo divisorio ora del tutto sprovvisto di adeguata segnaletica e pericoloso per auto e moto, soprattutto alla notte”.
(lettera firmata)