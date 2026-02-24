

Il Comune di Modena conferma il proprio impegno a sostegno della sicurezza urbana e della tutela delle attività economiche del territorio, aderendo anche per il 2026 al Fondo per la Sicurezza istituito dalla Camera di Commercio di Modena: è stato approvato mercoledì 18 febbraio, con una delibera di Giunta, il documento presentato dall’assessora alla Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota.

Si tratta di una collaborazione per la sicurezza e la vivibilità della città che ha radici profonde: fin dal 1999, anno della sua istituzione, il Comune ha contribuito al Fondo Sicurezza della Camera di Commercio, istituito per sostenere le piccole imprese che intendono dotarsi di sistemi di difesa passiva e strumenti di prevenzione per contrastare il fenomeno della microcriminalità.

“L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie politiche di sicurezza urbana, è da tempo impegnata in azioni di supporto concreto a favore degli operatori economici, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la vivibilità della città – ha spiegato l’assessora Camporota – Questo atto è un ulteriore passo verso la nostra idea di sicurezza, da costruire giorno dopo giorno attraverso azione, ascolto e vicinanza. Da portare avanti anche attraverso la collaborazione tra le diverse realtà del territorio, creando connessioni e lavorando insieme per dare risposte più efficaci alla città”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli Indirizzi Generali di Governo 2024-2029 del Comune di Modena ed è coerente con gli impegni assunti nel Patto per Modena Sicura siglato con la Prefettura, confermando la volontà dell’Amministrazione di operare in sinergia con le istituzioni del territorio per rafforzare le condizioni di sicurezza e sostenere il tessuto economico locale.