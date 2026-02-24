Home Video Pillole Tajani “Vogliamo far sì che Matera sia un ponte verso tutta l’area... Video Pillole Tajani “Vogliamo far sì che Matera sia un ponte verso tutta l’area mediterranea” 24 Febbraio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=acec3638&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=83&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acec3638' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7c24f4a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=84&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7c24f4a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a1676390&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=86&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1676390' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a010d2ab&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=90&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a010d2ab' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________ <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a0bc2a43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0bc2a43' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab2061bb&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=61&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab2061bb' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a593f9ef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=53&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a593f9ef' border='0' alt='' /></a>