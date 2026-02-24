

Dopo l’evento pubblico organizzato con il Senatore Massimo Garavaglia e il giornalista Gianni Trovati, Lapam Confartigianato organizza un ulteriore momento online per mettere sotto la lente d’ingrandimento le principali novità della Manovra 2026.

L’appuntamento con il webinar è per mercoledì 25 febbraio alle ore 17. Relatori dell’appuntamento saranno Emanuele Pirozzi, consulente fiscale Lapam Confartigianato, Nicola Boschetti, consulente area lavoro Lapam Confartigianato e Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.