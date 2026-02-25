

Negli ultimi mesi, alcune vie della località di Appalto, a Soliera, risultano illuminate in modo incostante, con diverse notti in cui il servizio è non funzionante. L’Amministrazione comunale di Soliera ha prontamente segnalato tutto questo alla società incaricata della gestione del servizio, City Green Light, e negli ultimi mesi sono stati effettuati numerosi interventi sull’impianto a seguito di diverse segnalazioni di malfunzionamento nella medesima zona.

In particolare, tra l’estate e le ultime settimane, i tecnici sono intervenuti ripetutamente per ripristinare il servizio, procedendo ogni volta con verifiche dei quadri elettrici di alimentazione, controlli delle protezioni, riarmo degli interruttori generali in caso di sgancio, ispezioni delle linee di distribuzione e delle giunte nei pozzetti, oltre alle prove di funzionamento e al successivo ripristino dell’illuminazione. Tutti gli interventi si sono conclusi con la riattivazione dell’impianto, ma le criticità si sono ripresentate.

Dalle verifiche tecniche è infatti emerso che il problema non è legato a un singolo guasto isolato, bensì allo stato ormai deteriorato della linea elettrica di alimentazione, che genera dispersioni e determina l’intervento delle protezioni con il conseguente spegnimento dei punti luce. Si tratta dunque di una problematica strutturale che non può essere risolta in modo definitivo con piccoli interventi puntuali.

Per superare stabilmente la situazione, è allo studio la realizzazione di una nuova linea elettrica di alimentazione. L’Amministrazione ha richiesto al gestore un quadro completo con il preventivo dell’intervento e i tempi di realizzazione. Parallelamente, la ditta è già al lavoro per definire costi e tempistiche e per individuare ulteriori possibili soluzioni temporanee che possano limitare i disagi per i residenti, alcune delle quali sono state già sperimentate nei giorni scorsi.