

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sono le voci di Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Eraldo Baldini, Paolo Nori, Simona Vinci e Cristiano Cavina a dare vita al primo appuntamento con l’edizione 2026 della rassegna di incontri e proiezioni “Viaggetto in Italia”: sabato 28 febbraio, alle 17, all’Auditorium Loria, a ingresso libero, sarà proiettato il documentario “Narratori di pianura e da bar” di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (2010) che racconta la pianura emiliano romagnola attraverso le voci di sei suoi specialissimi abitanti.

Dopo la prima edizione ispirata al “Viaggio in Italia” di Goethe, quest’anno il focus di “Viaggetto in Italia” è, infatti, il micro mondo della pianura padana, territorio emblematico protagonista di una moltitudine di opere letterarie e cinematografiche, e dei suoi narratori. L’ambizione della rassegna, promossa dalla Biblioteca Loria e curata da Emiliano Schirosi, in collaborazione con il Cinema Eden e il circolo Mattatoyo, è osservare con occhi diversi il territorio italiano, dalle località turistiche alle zone interne sempre meno popolate, attraverso un viaggio lento, un’osservazione profonda che cerca la poesia nel quotidiano e mette in dialogo linguaggi diversi come cinema, fumetto, musica, finzione e documentazione.

Il programma di quest’anno propone presentazioni di libri, un reading concerto, documentari che si rifanno ad alcuni degli scritti più emblematici di Gianni Celati, incontri con viaggiatori particolari e, al secondo piano della Biblioteca, una mostra fotografica dedicata alla nebbia e intitolata, appunto, “Nebbia a banchi fino a Carpi”. In esposizione, fino al 12 aprile, fotografie provenienti dal vasto archivio della comunità social Il Regno delle tenebre padane, nebbiosa testimonianza di una terra in cui gli aironi cinerini nuotano in un mare di umidità.

In cartellone, fino ad aprile, nove appuntamenti: domenica 1 marzo, “Pianure nella nebbia”, letture e suoni per raccontare la terra che abitiamo; mercoledì 11 marzo, alle 21.15, al cinema Eden, la proiezione del film “Le città di pianura”, caso cinematografico della scorsa stagione. Collegati al film, venerdì 13 marzo, alle 22, al Mattatoyo, il concerto di Krano, autore della colonna sonora, e sabato 14, alle 17, la proiezione del documentario dedicato all’architetto Carlo Scarpa che ha disegnato il Memoriale Brion, una delle location più emblematiche della pellicola.

Sempre sabato 14 marzo, alle 15, nel Fondo antico della Biblioteca Loria, l’incontro “Un atlante veneto a Carpi”, viaggio guidato da Tania Previdi alla scoperta di un atlante seicentesco custodito in Biblioteca e recentemente restaurato (su prenotazione dal 28 febbraio, al numero 059 649950).

Domenica 15 marzo, alle 17, all’Auditorium San Rocco, il programma prosegue con l’incontro con Nicolò Guarrera, Pieroad sui social, celebre camminatore che ha fatto il giro del mondo a piedi partendo dai margini settentrionali della pianura padana.

Ultimi due appuntamenti sabato 11 e domenica 12 aprile con la presentazione del libro “Viaggetti in Emilia. Fuori rotta dall’Appennino al Po”, con gli autori Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, e la proiezione del documentario “Mondonuovo” di Davide Ferrario.