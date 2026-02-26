

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



“Futura, il museo dei bambini e delle bambine, è un progetto che stiamo costruendo insieme alla comunità del territorio e alle tante realtà che attivamente si stanno impegnando per fare di questo spazio una opportunità per il Pilastro, oltre che per tutta la città.

Chi in queste ore sta con la forza impedendo di portare avanti questo percorso, compiendo atti illegali, non ha a cuore il Pilastro. E a quanto pare neanche il verde e l’ambiente. Per due ragioni: intanto perché l’impossibilità di recuperare gli 8 alberi che erano stati espiantati ai fini della ripiantumazione, considerato come sono stati ricollocati nel terreno da queste persone, con tutta probabilità comporterà la morte degli alberi stessi. In secondo luogo perché il sabotaggio e danneggiamento dei mezzi della ditta ha – lo abbiamo appreso da poco – comportato uno sversamento di olii nel terreno, inquinandolo, cosa che probabilmente richiederà una bonifica di una porzione di terreno.

Il paradosso di chi sostiene di difendere l’ambiente e allo stesso tempo compie probabili reati ambientali e impedisce la ripiantumazione delle alberature.

Comportamenti così sono inaccettabili per la nostra comunità, e come istituzioni siamo chiamati a garantire i diritti dei cittadini. Qui il tema non è più essere a favore o contrari ad un’opera, ma rispettare quello che una comunità ha condiviso con regole democratiche.

Per questo andremo avanti con il progetto con convinzione, perché non accettiamo che la prepotenza di alcuni impedisca la realizzazione di un progetto condiviso con la cittadinanza”.