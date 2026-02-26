

Erano intenti a sottrarre alcune confezioni di caffè dagli scaffali di un supermercato, ma il pronto intervento dei Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112, ha impedito che il furto venisse portato a termine. Per questo motivo, i militari della Stazione Carabinieri di Fabbrico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia due cittadini rumeni per tentato furto in concorso: un giovane di 23 anni senza fissa dimora e un uomo di 31 anni già noto per reati contro il patrimonio.

L’episodio risale al pomeriggio del 18 febbraio scorso, quando la Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla ha inviato i Carabinieri presso il supermercato Conad di Fabbrico, in seguito alla segnalazione di un furto in corso. All’arrivo sul posto, i militari sono stati raggiunti da una dipendente dell’esercizio commerciale, che ha raccontato come due individui avessero prelevato diverse confezioni di caffè tentando di uscire senza pagarle. Nel frattempo, il titolare del negozio si era lanciato all’inseguimento di uno dei due uomini lungo via Primo Maggio. Grazie all’immediata attivazione delle ricerche in zona, i Carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare uno dei sospettati durante la fuga. Identificato come il 23enne denunciato, non è stato trovato in possesso della refurtiva, che non risulta essere stata effettivamente sottratta dal supermercato.

Dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del punto vendita, i militari hanno però confermato il coinvolgimento di entrambi gli uomini nel tentativo di furto. Nel mentre, il complice è riuscito a darsi alla fuga, ma attraverso l’analisi delle immagini e il confronto con i dati presenti nelle banche dati delle Forze di Polizia, gli inquirenti hanno identificato il secondo responsabile: un 31enne con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Inoltre, le indagini hanno permesso di rilevare la presenza in zona di un veicolo a loro riconducibile, transitato in un orario compatibile con l’accaduto. A seguito della denuncia sporta dal titolare del supermercato, entrambi gli uomini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto in concorso.

Le indagini proseguono, nell’ambito degli approfondimenti previsti dalla fase preliminare, al fine di valutare eventuali ulteriori sviluppi e definire l’eventuale esercizio dell’azione penale.