

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Grazie alla collaborazione tra i circuiti regionali ATER Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo, arriva in Italia per la prima volta il collettivo canadese People Watching con il suo ultimo lavoro, Play Dead.

Domenica 1° marzo alle ore 18 il Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito sella stagione a cura di ATER Fondazione, accoglie una tappa di questa prima tournée italiana. Lo spettacolo ha debuttato in Canada nel 2023, ottenendo il Premio Coup de Cœur nell’ambito del Festival Quartiers Danses di Montréal. Dal 2024 è stato presentato alle platee europee e internazionali, toccando oltre 10 Paesi per un totale di più di 200 repliche.

Lo spettacolo

Dall’unione di sei artisti multidisciplinari con background nel Cirque du Soleil e in The 7 Fingers, è nato People Watching, collettivo con base a Montréal, fondato durante l’isolamento globale del 2020 con l’obiettivo di indagare nuove forme di connessione scenica. La loro ricerca fonde acrobazia contemporanea, teatro fisico, coreografia e immagini in movimento in esperienze ibride, intense e poetiche.

Ambientato in un universo di trappole domestiche e storie intrecciate, Play Dead mette in scena gli aspetti meravigliosi, contorti e a volte gioiosamente ridicoli dell’esperienza umana. Attraverso il suo dinamico ibrido di acrobazie, movimento e teatro fisico, lo spettacolo propone una cronaca surreale del quotidiano, celebrando l’assurdità del banale e l’incontenibile desiderio di contatto e intimità, come in una danza sull’ultima canzone prima della fine della festa, in continuo equilibrio tra la gioia giocosa (play) e l’imprevedibile dolore (dead).

Prenotazioni telefoniche al numero 338 2219383 o all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it – Vendita online su Vivaticket.com