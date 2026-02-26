

Sabato 28 febbraio è l’ultimo giorno per iscriversi alla scuola dell’infanzia “Arcobaleno” per l’anno scolastico 2026/2027. Per il nido “Iride”, invece, le domande restano aperte fino al 5 maggio.

Come comunicato in precedenza, l’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) e il Comune di Guastalla con l’inizio del nuovo anno hanno aperto le iscrizioni per i servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 2026/2027 affinché le famiglie del territorio possano presentare domanda per l’accesso al Nido d’infanzia Iride e alla Scuola dell’infanzia Arcobaleno.

I TERMINI PER LE DOMANDE

Le scadenze variano a seconda della tipologia di servizio:

Scuola dell’infanzia Arcobaleno: le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 febbraio 2026 . Il servizio è rivolto ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

le iscrizioni resteranno aperte . Il servizio è rivolto ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023. Nido d’infanzia Iride: la finestra temporale è più ampia, fino al 5 maggio 2026. Possono essere iscritti i bambini nati nel 2024, 2025 e 2026 (fino ai nati entro il 30 aprile 2026).

PORTE APERTE ALLE FAMIGLIE: GLI OPEN DAY

Per supportare i genitori in una scelta fondamentale per la crescita dei propri figli, sono state organizzate due giornate di Open Day per visitare gli spazi, conoscere il personale educativo e approfondire l’offerta pedagogica e la quotidianità dei servizi. Dopo l’open day alla Scuola Arcobaleno (il 21 gennaio scorso), si potrà visitare il Nido Iride mercoledì 11 marzo 2026, dalle 17.00 alle 19.30 (organizzato su due turni).

COME PRESENTARE DOMANDA E RICHIEDERE INFORMAZIONI

Per partecipare alla visita è necessario iscriversi, contattando lo Sportello Educativo: tel. 0522.1170131; sportelloeducativoguastalla@asbr.it

Lo Sportello Educativo di Guastalla è a disposizione, per fornire supporto tecnico e chiarire ogni dubbio, su appuntamento il mercoledì e il venerdì dalle 08.30 alle 13.00.

ULTERIORI INFO: www.asbr.it