a Marzabotto è stato inaugurato l’ , un luogo pensato per dare un ulteriore supporto a chi si trova in un momento di difficoltà economica e non solo. Un negozio dedicato principalmente alla distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, ma non solo. Nell’emporio si accolgono le persone, le famiglie e le loro storie e tramite la spesa, che si effettua tramite criteri stabiliti dai Servizi, si colgono e si prendono in carico anche altre esigenze.

Uno spazio che unisce diversi progetti, alcuni già presenti sul territorio, e le energie di tanti anni di lavoro e Volontariato che hanno visto coinvolte , la , , molti Comuni dell’Appennino Bolognese con il grande supporto di – ̀ .

L’ Emporio è stato inaugurato alla presenza del che, come racconta , -:

Oltre all’Emporio nel Comune di Marzabotto, il Cardinale Zuppi è stato in visita al doposcuola interparrocchiale della frazione di Lama di Reno, al cantiere della Pieve di Panico, ha incontrato le Caritas di tutta la zona pastorale in parrocchia a Pian di Venola.

Ha visitato la Comunità Islamica e si è recato a Monte Sole, presso la Scuola di Pace.

Successivamente ha recitato il vespro nel Sacrario in vista della beatificazione di Don Ubaldo insieme all’associazione Familiari Vittime di Monte Sole e al Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti.

Infine ha incontrato tutte le bambine, i bambini e i giovani delle parrocchie del territorio.