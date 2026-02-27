

Ieri mattina, presso la scuola secondaria di primo grado “Bursi” di Fiorano Modenese, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, accompagnato dai militari della Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese, ha incontrato circa cinquanta studenti delle classi seconde, nell’ambito di un incontro formativo sui temi della sicurezza e della legalità.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Ilaria Leonardi e dal prof. Armando Castrilli, referente per i progetti legalità e contrasto al bullismo, ha avuto al centro del confronto due grandi aree di rilievo per la quotidianità dei ragazzi.

In prima battuta, i militari hanno illustrato le principali novità del nuovo pacchetto sicurezza appena entrato in vigore, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano i minori. Si è parlato del divieto di porto e detenzione di coltelli e di strumenti atti ad offendere, con l’esplicazione delle sanzioni amministrative e penali connesse; sono stati inoltre richiamati gli istituti di avviso orale e ammonimento, strumenti di prevenzione che consentono un intervento precoce per correggere comportamenti devianti prima che sfocino in reati.

Successivamente è stato approfondito il tema delle insidie della rete e dei contenuti devianti, con particolare riferimento alla diffusione e consumo di contenuti musicali e video di genere trap che, in alcuni casi, veicolano messaggi di violenza, di consumo di sostanze, di discriminazioni e di denigrazione delle regole. I ragazzi sono stati invitati a sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dei testi e dei video ascoltati online, a comprendere come determinati contenuti possano restituire modelli di comportamento devianti che, in alcuni casi, possono anche sfociare in condotte delinquenziali.

Gli studenti hanno partecipato attivamente, formulando domande ed osservazioni, dimostrando interesse e consapevolezza rispetto ai contenuti affrontati.