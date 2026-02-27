Sulla strada provinciale 486 “via Giardini” a Modena, nel tratto sottostante il cavalcavia autostradale a Saliceta san Giuliano, lunedì 2 e martedì 3 marzo si circolerà a senso unico alternato, regolato da movieri dalle ore 9,00 alle ore 16.00.
Il provvedimento è necessario per consentire ad Autostrade per l’Italia di effettuare un intervento di manutenzione, nell’ambito della campagna di indagini strutturali sul cavalcavia autostradale, che potrebbe interferire con il regolare transito veicolare, mentre non riguarderà il percorso ciclo-pedonale posto a fianco della strada provinciale, che resterà aperto regolarmente.