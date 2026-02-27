

E’ stata depositata ieri presso il Comune di Sassuolo ufficio protocollo, la raccolta firme inerente una richiesta di intervento strutturale per una maggior sicurezza degli attraversamenti pedonali sul territorio comunale sassolese.

La petizione verte su una raccolta firme effettuata da Maura Botti dopo un grave incidente che ha visto coinvolto suo figlio, colpito da un’auto lo scorso anno, durante un attraversamento pedonale nei pressi del supermercato Esselunga.

“Mi sono resa conto fin da subito – spiega Maura Botti- della necessità di intervenire con una petizione pubblica, in quanto le condizioni degli attraversamenti pongono in serio pericolo i pedoni e i ciclisti considerati da sempre l’anello debole della catena. Debbo ringraziare, dopo il sinistro subito da mio figlio, l’Avv. Gabriele Messina e il Prof. Beniamino Palmieri, per il contributo dato alla mia famiglia ad ottenere dei positivi risultati e darmi la spinta necessaria per la raccolta firme”.

La petizione firmata da centinaia di cittadini, in un lasso di tempo estremamente breve, riguarda una serie di interventi strutturali e di promozione non più differibili, per il benessere della cittadinanza e i costi ad essi collegati.

Gli interventi richiesti riguardano fra l’altro:

Segnalazioni orizzontali e dissuasori di velocità: Realizzazione di segnalazioni orizzontali ben visibili, possibilmente in formato rialzato (dossi in materiale plastico o rialzi in asfalto) per indurre gli autoveicoli a moderare la velocità e assicurare una maggiore visibilità dell’attraversamento a distanza.

Segnalazioni verticali, illuminazione e visibilità: Installazione di segnalazioni verticali illuminati norma di legge, potenziamento dell’illuminazione pubblica nell’area immediatamente precedente, successiva e sull’attraversamento stesso, rimozione o potatura molto bassa di siepi e vegetazione che ostruiscono la visibilità degli accessi agli attraversamenti.

Controllo della velocità: Installazione di dispositivi di controllo della velocità ben segnalati e posizionati in prossimità degli attraversamenti pedonali principali, al fine di promuovere ulteriormente il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti.

Semafori pedonali: Installazione di semafori pedonali dotati di pulsante di chiamata e segnale acustico.

Installazione di telecamere di sicurezza: in prossimità degli attraversamenti al fine di garantire un intervento certo e trasparente da parte delle forze dell’ordine in caso di sinistro, si richiede l’installazione di telecamere al fine di valutare la reale responsabilità del sinistro.

Promozione nelle scuole medie e superiori: occorre impegnare fondi per la promozione nelle scuole medie e superiori del territorio comunale di incontri formativi ai minori sui loro diritti e doveri, nei percorsi, stradali, ciclabili e pedonali, nonché sui danni derivanti dal mancato utilizzo delle norme basilari che la legge impone (bici, pedoni, ciclomotori, motocicli).

Promozione di una serie di incontri aperti alla cittadinanza: in collaborazione con la Polizia Locale nonché le scuole guida locali, occorre attivare una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza, per illustrare le nuove norme relative al codice della strada, ad esempio: attraversamenti corretti delle rotonde, precedenze e diritti, norme assicurative, revisioni etc. etc.

“Non ci fermiamo al deposito delle firme – conclude la promotrice – ma saremo vigili ed attenti su tutti gli interventi effettuati e valuteremo con attenzione gli investimenti sotto il profilo economico ma soprattutto dei benefici resi alla cittadinanza”.