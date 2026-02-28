Proseguono i lavori di manutenzione delle alberature della città che maggiormente necessitano di interventi di potatura.
Questa settimana le squadre che operano su due appalti differenti hanno concluso i lavori in viale Bari e nel parco del Peep San Carlo.
Salvo avverse condizioni meteo o impedimenti tecnici la prossima settimana, da lunedì 2 a sabato 7 marzo, proseguiranno gli interventi in viale della Pace (sempreverdi radicati nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via Gioacchino Rossini).